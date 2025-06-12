Kellogg: Avrupa'nın Ukrayna Desteği Fark Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Avrupalı müttefiklerin son dönemde savunma çabalarını artırmasını ve Ukrayna'ya verdiği desteği överek, bunun Washington'da da fark edildiğini söyledi.

Kellogg, German Marshall Fund tarafından Brüksel'de düzenlenen panelde konuştu. Barış görüşmeleriyle ilgili son duruma dair değerlendirmelerini paylaşan Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin pozisyonundan övgüyle söz etti.

Kellogg, "Başkan Zelenskiy kendi topraklarında hayatta kalma savaşı veriyor ve Abraham Lincoln de bunu yaptı. Bunu gördüğünüzde şu anda sahada karşılaştıkları sorunları takdir etmelisiniz. Bence bazen bunu görmüyoruz. Kendimizi onların yerine koymuyoruz. Bunu yapmak için gerçekten çok uğraştık ve son birkaç ayda teknik toplantılar yapmak için Riyad, Paris, Londra, İstanbul ve tekrar İstanbul'u ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde Başkan Trump'ın savaşı 24 saat içinde bitireceğini söylediğini anımsatan Kellogg esprili bir dille, "24 saat dedi ama bunun hangi ay içerisinde olduğunu hiçbir zaman söylemedi." dedi.

Özel Temsilci Kellogg, "Geldiğimiz noktada oldukça rahatız. Nihai durumun neye benzeyeceğini biliyoruz. Eğer o noktaya ulaşabilirsek, bir barış anlaşmasına varabiliriz." diye konuştu.

Kellogg, varılacak noktayı "Kapsamlı ateşkes." olarak tanımlayarak, "Sadece Ukraynalılar için değil, Avrupa için de uzun vadede sürdürülebilir bir ateşkes istiyoruz. Rusları, 'uluslar birliği' dediğim şeye geri döndürmeye çalışıyoruz. Uzun vadede sürdürülebilir bir şeye ulaşmak istiyoruz. Üç, dört veya beş yıl içinde tekrar bir savaş görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin önceki yıllara kıyasla savunma çabalarını artırdığını belirten Kellogg, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkeleri gerçekten öne çıktı. Dört yıl öncesine göre farklı bir Avrupa var. ( İngiltere, Almanya ve Fransa'nın) Son zamanlarda barış çalışmaları üzerinde yaptıkları iş gerçekten çok, çok iyiydi. Gerçekten (Ukrayna'yı) desteklemek için öne çıktılar ve bu gerçekten takdir edildi ve hatta fark edildi. Sanırım Savunma Bakanımıza (Pete Hegseth) dün bu soru soruldu ve Avrupalıların bunu yapmak için öne çıktığını kabul etti. Başkan Trump adına konuşmuyorum ama içgüdülerinin gerçekten iyi olduğunu biliyorum."