 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keltepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keltepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti. Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ve Yenice ilçesinde konaklama imkanı bulabiliyor. Kayak merkezi, telesiyej, teleski ve babylift sistemleriyle kayakseverlere hizmet veriyor. Kar kalınlığının 46 santimetreye ulaştığı merkezde, vatandaşlar kayak, snowboard ve kızakla vakit geçiriyor.

04.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki merkeze gelen ziyaretçiler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklama imkanı bulabiliyor.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, saatte 1200 kişi taşıyabilen 64 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleriyle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Kar kalınlığının 46 santimetreye ulaştığı merkeze gelenler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak vakit geçirdi.

Uzun kuyrukların oluştuğu telesiyeje de binen vatandaşlar, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayak Merkezi, Gençlik, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Keltepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement