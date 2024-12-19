Keltepe Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
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Keltepe Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi yeni sezonu açarak kayakseverleri davet ediyor.

19.12.2024 11:48
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Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki merkez, 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunuyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Karabük İl Temsilcisi İsmail Özcan, yaptığı açıklamada, yeni sezonu için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Merkezin kayak yapmaya elverişli duruma geldiğini belirten Özcan, "Çevre illerdeki tüm kayakseverleri, sporseverleri kayak merkezimize kayak yapmaya bekliyoruz. 'Kayak Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir' sloganıyla kayak yapmayı öğrenmek isteyen herkesi kayak yapmaya bekliyoruz." dedi.

Özcan, tesiste farklı derecelerde zorluklara sahip pistlerin bulunduğunu aktararak, "5 bağımsız pistimiz, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve babyliftimiz mevcut. Bu tesisin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

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