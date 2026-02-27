Kemaliye'de Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kemaliye'de Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

27.02.2026 02:01
Erzincan Kemaliye'de şantiyede elektrik akımına kapılan Orhan Ş. hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki bir şantiyede çalışan işçi Orhan Ş. (55), şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Orhan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

