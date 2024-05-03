Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, çocuklarla buluştu

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, geçen günlerde futbol sahası talebiyle belediyeyi ziyaret eden çocuklarla Hakan Çelik Parkı'nda buluştu. Çocukların iyi şartlarda spor yapabilecekleri, alanları ilçeye kazandıracaklarını söyleyen Türkmen, "Çocuklarımızın futbol topu, forma gibi diğer taleplerini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Futbol sahası için görevli arkadaşlarımız teknik incelemeleri gerçekleştirecek" dedi.

Kemalpaşa'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde futbol oynayacak alanı olmayan çocuklar, grup halinde belediyeyi ziyaret ederek taleplerini dile getirdi. Ziyaretin ardından yerinde inceleme için miniklere söz veren Başkan Mehmet Türkmen, bugün Hakan Çelik Parkı'nda çocuklar ile bir araya geldi.

'ÇOCUKLARA POZİTİF AYRIMCILIK'

Çocuklarla top oynadıkları alanda bir araya gelen Başkan Türkmen yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeyiz. Burada evlatlarımız top oynayabilecekleri bir alan olmadığı yönünde bizlere talepte bulundular. Ben de çocuklarımızı ve mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek konuyu yerinde değerlendirmek için geldim. Mutlaka çocuklarımızın iyi şartlarda spor yapabilecekleri, enerjilerini rahatlıkla atabilecekleri alanları ilçemize kazandıracağız. Önümüzdeki beş yıl boyunca kadınlara, gençlere ve çocuklara pozitif ayrımcılık olacak. Ben de küçükken sokak arasında top oynadım ama tesis yapılınca güzel oluyor tabii ki. Hem ailelerin gözü arkada kalmıyor. Korunaklı bir alan oluyor. Biz bu alanları Kemalpaşa'mıza kazandıracağız. Çocuklarımızın futbol topu, forma gibi diğer taleplerini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Futbol sahası için görevli arkadaşlarımız gerekli teknik incelemeleri gerçekleştirecek."