Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu'na Seçildi

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği'nin yönetim kuruluna seçildi. Türkmen, bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve ilçenin hizmet alımının kolaylaştırılması için Ankara'da güçlü ilişkiler kurduklarını belirtti.

24.12.2024 17:31
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği'nin yönetim kuruluna seçildi. Türkmen, " Ankara'da kurduğumuz sıkı ilişkiler ve oluşturduğumuz köprü sayesinde bürokratik süreçleri hızlandırıyor, ilçemizin hizmet alımını kolaylaştırıyoruz" dedi.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleşti. Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Mehmet Yeloğlu yeniden başkanlığa seçilirken, İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen de yeni yönetim kurulunda yer aldı.

Kemalpaşa Belediyesi olarak, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği'nin vizyonuna katkı sunacaklarını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurultayı'nda, ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde görev yapan ve daha önce görev yapmış olan belediye başkanlarımız ile bir aradayız. Öncelikle derneğin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplantımız, yerel yönetimlerin ülkemiz için taşıdığı kritik rolü bir kez daha hissetmemizi sağladı. Biz Kemalpaşa'mızı ülke genelinde tanınan ve hizmet anlamında öne çıkan ilçelerden biri haline getirmek istiyoruz. Bu bağlamda Ankara'da kurduğumuz sıkı ilişkiler ve oluşturduğumuz köprü sayesinde, bürokratik süreçleri hızlandırıyor, ilçemizin hizmet alımını kolaylaştırıyoruz. Genel kurula katkı sunan tüm belediye başkanlarımıza, bizleri yönetim kurulu üyeliğine layık gördükleri için tekrar teşekkür ediyor, derneğimizin başarılarının devamını diliyorum."

2012 yılında kurulan ve 2 bin 480 üyesi bulunan Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği, yerel yönetim perspektifi içerisinde, belediyeler arasındaki iş birliğini artırmayı, eski ve mevcut belediye başkanlarının özlük haklarını korumayı, çevre, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi pek çok alanda daha yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
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