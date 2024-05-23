Kemalpaşa Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Hazırlıklarına Başladı

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi, 2025-2029 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlıklarına hız verdi.

Kemalpaşa Belediyesi, ilçenin kalkınması ve halkın yaşam seviyesinin yükselmesi için belirlediği stratejik hedeflere ulaşma yolunda 2025-2029 dönemi stratejik planı hazırlık faaliyetlerine başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yönetiminde gerçekleştirilen ilk toplantıda, belediyenin üst yönetimi ve birim müdürleri bir araya geldi.

Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, önümüzdeki 5 yıl boyunca uyum içerisinde çalışmayı hedeflediklerini belirtti. Türkmen, "Kemalpaşa'nın geleceğini planlarken, her adımda adalet, eşitlik ve liyakati gözeterek ilerleyeceğiz. Hepinizden beklentim, görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz ve bu süreçte çözüm odaklı olmanızdır. Sorunları değil çözümleri konuşacağız. Mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, Kemalpaşa'ya en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışacağız. Belediyemizin başarısı, doğrudan doğruya halkımızın yaşam kalitesini artıracaktır" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Kemalpaşa halkına verilen vaatleri ve projeleri içeren seçim bildirgesinin güncellenip geliştirilmesiyle oluşturulacak olan stratejik plan, aynı zamanda Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025-2029 döneminde izleyeceği yolun bir haritası olacak. Mahalli Seçimleri izleyen altı ay içerisinde meclise sunulması gereken stratejik planla ilgili olarak stratejik geliştirme üst kurulu ve stratejik planlama ekibi oluşturuldu. Planın 1 Ekim tarihine kadar belediye meclisine sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda, belediyenin tüm birimlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışması ve Kemalpaşa halkına en iyi hizmeti sunması amaçlanıyor.