Kemalpaşa Belediyesi İzmir'de 2. Çevre Yolu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi İzmir'de 2. Çevre Yolu Çalışmalarını Sürdürüyor

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak ilçenin altyapısını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla 2. Çevre Yolu çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında yapı yıkımları ve asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor.

09.07.2024 10:35  Güncelleme: 11:47
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi, ilçenin altyapısını iyileştirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı 2. Çevre Yolu çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde sürdürüyor.

Kemalpaşa'da 2. Çevre Yolu çalışmaları devam ediyor. Çevre yolu projesi kapsamında, belirlenen güzergah üzerindeki toplam 7 yapı yıkılarak asfalt serim işlemlerine başlandı. İlerleyen günlerde güzergah üzerinde bulunan 6 yapının daha yıkım işlemleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları ile tamamlanacak.Çevre yolu projesinde uzlaşma sağlanamayan 8 bina sahibi ile görüşmeler sürüyor.

Kemalpaşa'yı daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, şunları söyledi:

"Belediye olarak, ilçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2. Çevre Yolu projesi de bu çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Sütçüler yolundan Fersan'ın çıkışına kadar olan güzergah üzerindeki yıkım ve asfalt serim işlemlerini büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde belediyemizin sorumluluğunda olan 6 yapının daha yıkımını gerçekleştireceğiz. Amacımız, bu süreci en kısa sürede tamamlayarak yeni çevre yolunu vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Kemalpaşa'yı daha modern bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediyesi İzmir'de 2. Çevre Yolu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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