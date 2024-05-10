Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Başkan Mehmet Türkmen yönetiminde yapıldı. Toplantıda alınan kararlar ve atamalar hakkında bilgi verildi.

10.05.2024 11:08  Güncelleme: 11:16
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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Başkan Mehmet Türkmen yönetiminde yapıldı.

Türkmen açılış konuşmasında, Mayıs Ayı Meclisi'nde alınan kararların Kemalpaşa'ya hayırlı olmasını diledi. Komisyonlardan ve birimlerden gelen öneriler kabul edilirken; Özden Tiryaki, 1 yıl süre ile KEM-BEL şirket müdürü olarak atandı.

Türkmen, "Belediyemizde, yeni bir ekip oluşturarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Öncelikli hedefimiz, yeni yıla borcu eriterek girmek. Bu hedefe ulaşmak için liyakatli kişilerle çalışarak doğru işler yapmayı planlıyoruz. Ekibimizde müthiş bir heyecan görüyorum, tüm arkadaşlarımızın enerjisi çok yüksek. Bu ekiple birlikte önce belediyemizi ardından ilçemizi daha iyi bir konuma getireceğimize inancım tam. Halkımız bize inandı onları mutlaka mutlu edeceğiz, beklentilerini karşılayacağız" dedi.

"HARCAMALARIN ÇOĞUNU CEBİMDEN YAPIYORUM"

Kişisel harcamalardan kaçınıldığını ve tasarruf edildiğini belirten Türkmen, belediye bütçesini dikkatli yönettiklerini dile getirdi. Belediyenin harcamalarında ölçülü olunması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Önce benim tasarruf yapmam lazım, benim kendime dikkat etmem lazım, harcamaların çoğunu kendim karşılıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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