Kemalpaşa Belediyesi'nden Binali Yıldırım Millet Bahçesi kararı

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Kemalpaşa Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in başkanlığında, Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, daha önce CHP grubunun verdiği önergeyle hukuk komisyonuna gönderilen Çiniliköy Mahallesi'ndeki Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin, "Bülent Ecevit" olarak değiştirilmesi maddesi de oylamaya sunuldu.

Maddeyle ilgili konuşan Başkan Türkmen, bir alan için isim belirlenmesinde salt çoğunluğun yeterli olduğunu ama isim değişikliklerinin sağlanabilmesi için 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerektiğini belirtti.

CHP'li 18 meclis üyesinin "evet" oyu kullandığı önerge, AK Parti ve MHP'li 13 meclis üyesinin "hayır" oyu dolayısıyla mecliste reddedildi.