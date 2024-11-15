Kemalpaşa Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda Sıkım İşlemleri Başladı - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda Sıkım İşlemleri Başladı

Kemalpaşa Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası\'nda Sıkım İşlemleri Başladı

Kemalpaşa Belediyesi'nin kar amacı gütmeyen zeytinyağı fabrikası, zeytin hasadıyla birlikte sıkım işlemlerine başladı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, üreticilerle bir araya gelerek, zeytin üreticilerine destek vereceklerini açıkladı.

15.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda, zeytinyağı sıkım işlemleri başladı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kem-Bel Zeytinyağı Fabrikası'nı ziyaret ederek, üreticiler ile bir araya geldi. Başkan Türkmen, "Çiftçilerimize fayda sağlamak adına belediye olarak kar amacı gütmeyen zeytinyağı fabrikamız yenilenen kadrosu ile üreticilerimizin hizmetinde. İlçemizin en önemli değerlerinden biri olan zeytine ve zeytin üreticimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Kem-Bel Zeytinyağı Fabrikası'nda sıkım işlemleri de başladı. Kemalpaşa Belediyesi, yüzde 10'luk sıkım payı ile günlük yaklaşık 60 ton zeytinyağı sıkımı gerçekleştiriyor. Ayrıca zeytinini kendi imkanları ile getiremeyen üreticilere araç desteği sağlıyor. Yerinden alınan zeytinler için sıkım payı yüzde 12 olarak revize ediliyor. Fabrikada üretilen zeytinyağının litresi 250 TL'den satışa sunulurken, yüzde 10'luk sıkım hakkını satın almak isteyen üreticiler için litre fiyatı 220 TL olarak belirlendi.

"Zeytine ve zeytin üreticimize sonuna kadar sahip çıkacağız"

Üreticiler ile rekolte ve üretim aşamaları hakkında sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, sıkılan ilk yağların tadına baktı.

Başkan Türkmen, fabrika ve zeytin hasadı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zeytin üreticilerimizle ilçemizin önemli tarım ürünlerinden olan zeytin hasadını konuştuk. Sonbahar yağmurlarının gecikmesi nedeniyle hasat işlemleri normalden geç başlasa da bu yıl için ön görülen rekolte fazlalığı umut veriyor. Çiftçilerimize fayda sağlamak adına belediye olarak kar amacı gütmeyen zeytinyağı fabrikamız yenilenen kadrosu ile üreticilerimizin hizmetinde. İlçemizin en önemli değerlerinden biri olan zeytine ve zeytin üreticimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda Sıkım İşlemleri Başladı - Son Dakika

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