Kemalpaşa\'da 26 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde arama yapılan otomobilde 26 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, plakasını belirlediği otomobili Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada 26 kilo 550 gram esrar bulundu.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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