Kemalpaşa'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı ile Kutlandı

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(İZMİR) - Cumhuriyet'in 101. yılı, Kemalpaşa'da fener alayı ile kutlandı. Yürüyüşün ardından konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Ülkemizde terör ve şiddetin, kadın cinayetlerinin, yaşanan ekonomik kriz şartlarında yaşam mücadelesi veren milyonların çaresizliğinin çözümü de; Cumhuriyet'i hak ettiği yere taşımaktır" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenledi. Sekiz Eylül İlköğretim Okulu'nda toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle, marşlar okuyarak Atatürk Bulvarı'na yürüdü. Atatürk ve Cumhuriyet anısına sloganlar atıp, hep bir ağızdan marşlar söylenen yürüyüşte, dev Türk bayrağı ve bando yer aldı. Yüzlerce Kemalpaşalı'nın katıldığı yürüyüşe, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen öncülük etti.

Fener alayının akabinde planlanan 'Gülşen Konseri' ise Ankara Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesisi'nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle iptal edilmişti.

"Cumhuriyet mücadelesini karalılıkla sürdüreceğiz"

Yürüyüşün ardından Rekreasyon Alanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Başkan Türkmen, "Öncelikle bu akşam fener alayı yürüyüşüne katılan, Kemalpaşa sokaklarında hep bir ağızdan Cumhuriyet'in sesini yükselten tüm komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizim için çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini gururla taşıdığımız ilçemizde, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gururu içindeyiz. Bu yıl kutlamamız yaşanan terör olayları nedeniyle maalesef buruk geçti. Ülkemizde terör ve şiddetin, kadın cinayetlerinin, yaşanan ekonomik kriz şartlarında yaşam mücadelesi veren milyonların çaresizliğinin çözümü de; Cumhuriyet'i hak ettiği yere taşımaktır. Bizler ilçemizin ve ülkemizin geleceği için Cumhuriyet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 101'nci yılında, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kuruluşun ve kurtuluşun kahramanlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.