İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü kamyonun 6 araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyon, Kemalpaşa- Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüse çarptı. Kamyon daha sonra devrildi.
Kazada, araçlarda bulunan Arzu Derik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetti. 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle Kemalpaşa-Torbalı kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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