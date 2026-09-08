Kemalpaşa'da kurtuluşun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da kurtuluşun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Kemalpaşa\'da kurtuluşun 104\'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
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İzmir Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Kaymakam ve belediye başkan vekilinin çelenk sunduğu törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiir okudu; program akşam fener alayı ile sürecek.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nın bulunduğu meydandaki törende Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan ve Belediye Başkan Vekili Ayşe Erol anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe protokolünün de katıldığı törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Kutlama programının akşam fener alayı yürüyüşü ve halk oyunları gösterisi ile devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da kurtuluşun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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