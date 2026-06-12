Kemalpaşa'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemalpaşa'da Şeftali Hasadı Başladı

Kemalpaşa\'da Şeftali Hasadı Başladı
12.06.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemalpaşa'da bu yıl yağışlar sayesinde yüksek şeftali verimi bekleniyor, rekolte 70-100 bin ton.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı hız kazanırken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim bekliyor. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, ilçede şeftali rekoltesinin 70-100 bin ton arasında gerçekleşeceğini belirtirken, ürünlerin kalite ve lezzetiyle de öne çıktığını söyledi.

Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı sürerken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim beklediklerini ifade etti. İlçede şeftalinin yanı sıra erik ve kayısı hasadı da devam ederken, üreticiler ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, mayıs ayında başlayan şeftali hasadının haziran ortasında yoğunlaştığını ve eylül ayının sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Bu yıl yağışların güzel gitmesinden dolayı, rekoltenin geçen seneye göre çok fazla yükseldiğini belirten Kanlı, "Kemalpaşa'da şeftali rekoltesinin bu sene yaklaşık 70-100 bin ton olacağını düşünüyoruz. İç piyasaya başta İstanbul, Ankara, Konya olmak üzere Türkiye'nin her tarafına gidiyor. İhracat başlayınca Rusya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Diğer bir yandan ise erkenci kayısı hasadı bitti. Önümüzdeki günlerde ise 'Perfect' dediğimiz kayısı cinslerinin hasadına başlanacak. Kirazın hasadı ise tamamlanmak üzere, sadece dağlık kesimlerde devam eder. Mahsullerimizin verimliliği yüksek, kaliteli ve lezzetli. İyi bir fiyata gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene don olayı oldu, kimse hiçbir ürün elde edemedi. Devlet elini uzattı, yardımcı oldu. Ama bu yıl yaklaşık yüzde 90 daha fazla bir ürün var" ifadelerini kullandı.

'KALİTELİ VE İHRACATA UYGUN ÜRÜN YETİŞTİRİYORUZ'

Şeftali, kiraz, erik, kayısı üreticisi Ahmet Okay, "Bugünlerde şeftali hasadındayız. Kiraz ve erkenci kayısı hasadını bitirdik. Kemalpaşa topraklarında potasyum oranı çok yüksek. Bu nedenle aroması çok lezzetli. Başka illerde yetişen şeftali ile çok fark var. Biz topraklarımız açısından bu konuda çok şanslıyız. Kaliteli ve ihracata uygun ürün yetiştiriyoruz. İlaç kalıntısı olmaması için çok dikkat ediyoruz. Bu sene ürünlerimiz çok güzel ve verimliler" dedi.

'RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPA PAZARLARINA GÖNDERİYORUZ'

Okay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliyetler yükseldi. Fiyatlar düştü. Bir tek o konudan etkileniyoruz. Örneğin geçen sene bir kasayı 10 liraya alırken, bu yıl 20 liraya alıyoruz. Şu anda şeftali kilosunun 50-60 liranın altına düşmemesi gerekiyor. Burada işçimiz yok, aile olarak çalışıyoruz. Bir ağaçtan ortalama 70 kilo topluyoruz. 10 dönüm toprağımızın içinde 600 şeftali ağacımız var ve 40 ton civarında bir ürün bekliyorum. Şeftalilerimizin çeşitleri olgunlaşma sürelerine göre değişiyor. 10 gün arayla olgunlaşan şeftalileri topluyoruz. 50-60 güne kadar hasat etmeye devam edeceğiz. Ama diğer çiftçilerimizin bahçelerinin büyüklüğüne göre yaklaşık hasat süresi 150-160 günü bulabilir. Şu anda iç piyasa gönderiyoruz. İhracat açıldığında ise Rusya başta olmak üzere Avrupa pazarlarına gönderiyoruz."

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nafiye Kandemir Nafiye Kandemir:
    bu her yıl aynı hikaye ya yağış iyi olunca seviniyo maliyetler düşmemiş ama fiyatlar düştü gene aynı durum yaşanıyo 0 0 Yanıtla
  • Hicran Ergen Hicran Ergen:
    güzel haber gerçekten ama üretici arkadaşın söylediği gibi masraflar çıkıyo kasalar pahalılaştı işçi bulunmuyo bu yıl daha zor geçecek gibi görünüyo 0 0 Yanıtla
  • Murat Yalka Murat Yalka:
    şeftali hasadı başladı evet ama fiyatlar düşüştür işi zorlaştırıyo geçen sene don vardı bu sene bolluğun problemi olur herhalde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kemalpaşa'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.