İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş sırasında sakatlanan kişi, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.
Ovacık Mahallesi Efeler Yolu mevkisinde yürüyüş sırasında D.T'nin bacağından sakatlanması üzerine yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, D.T'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Acil sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da Yürüyüşte Sakatlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?