Keman Sanatçısına Çarpan Sürücü Tutuklandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Mersin'de, aracıyla yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarpan İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU
Öte yandan, Laçin Akyol'un karaciğerinin Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğerinin de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
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