İzmir'de Eski Benzinlik Yeşil Alana Dönüştürüldü - Son Dakika
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İzmir'de Eski Benzinlik Yeşil Alana Dönüştürüldü

03.07.2026 09:36  Güncelleme: 10:34
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemer'deki atıl alanı 127 ağaç ve 2 bin 150 çalı ile mikro ormana çevirerek bölgeye yeni bir yeşil yaşam alanı kazandırdı.

(İZMİR) - Kemer'deki atıl alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla mikro ormana dönüştü. 127 ağaç ve 2 bini aşkın bitkiyle bölge hem nefes aldı hem de yeni bir yaşam alanı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekolojisini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Mikro Orman Projesi kapsamında Kemer'e yeni bir yeşil alan kazandırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Konak ilçesi sınırlarındaki Yenişehir Pazaryeri yanında bulunan 1757 metrekarelik alandaki düzenleme çalışmalarını tamamladı. Daha önce benzin istasyonu olarak kullanılan alan, ağaç ve bitki dokusuyla yeniden düzenlenerek kent merkezinde yeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Gaziler Caddesi'ne bakan bölümde ise İzmirlilerin dinlenebileceği oturma alanları ve süs havuzu oluşturuldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alana 127 ağaç ile 2 bin 150 çalı dikildi.

Projede Anadolu sığlası, keçiboynuzu, çitlembik, defne, titrek kavak, zakkum, mersin ve biberiye gibi bölgenin iklim koşullarına uyumlu türler tercih edildi. Mikro Orman Projesi sayesinde bölgeye ekolojik değeri yüksek, sürdürülebilir ve düşük bakım ihtiyacıyla öne çıkan yeni bir yeşil yaşam alanı kazandırıldı. Böylece kent merkezinde hem biyolojik çeşitliliği destekleyen hem de kent yaşamının kalitesini artıran önemli bir yeşil doku oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Eski Benzinlik Yeşil Alana Dönüştürüldü - Son Dakika

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