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Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde karayoluna yakın noktada çıkan orman yangını, ekipleri hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte yangın bölgesine Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 yangın ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi. Bölgede şiddetli rüzgar yangının yayılım hızını artırırken, ekipler ise karayoluna yakın kısımdaki alevlere hızlı şekilde müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 0.25 hektar alan zarar gördüğü öğrenildi.