Kemer'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kemer Kaymakamlığı koordinesinde, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen programa, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Kemer Sahil Güvenlik Komutan Vekili Sahil Güvenlik Mk. Asb. Kd. Üçvş. Ersin Alp, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, Kemer G-Marina Müdürü Levent Tokaç ve KETOB Başkanı İlhan Ardıcı ile birim müdürleri katıldı. 50 yat ve su sporları teknesinden oluşan konvoyun marinadan Ayışığı koyuna kadar süren kortejinin ardından Kaymakam Ahmet Solmaz ve beraberindeki heyet denize çelenk sunumunu gerçekleştirdi ve mavi vatan uğruna can veren şehitler anıldı. Ardından dalgıçlar denizde Türk Bayrağı açarken, flyboard gösterileri de yapıldı. Flyboard kullanıcısı yanındaki Türk bayrağını Kaymakam Ahmet Solmaz'a teslim etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, "Denizlerdeki bağımsızlığımızın, egemenlik haklarımızın ve milli irademizin en önemli simgelerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türk denizciliğinin gelişiminde tarihi bir dönüm noktası olan Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılında, başta denizcilik camiamız olmak üzere, denizlerimizde görev yapan ve denizcilik sektörüne emek veren tüm kişi ve kuruluşların Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu anlamlı günde, denizlerimizde vatanımızın bağımsızlığı, güvenliği ve huzuru uğruna canlarını feda eden aziz deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mavi vatanımıza sahip çıkan, denizlerimizi koruyan ve ülkemizin denizcilik alanındaki gücüne katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, denizlerimizin daima barışın, bereketin ve umudun simgesi olmasını temenni ediyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.