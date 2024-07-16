Kemer'de dilencilik yapan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaparken yakalanan Ş.D'nin üzerinde 1422 lira bulundu.
Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Ş.D, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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