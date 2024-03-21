Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliğine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile aileleri katıldı.
Down sendromlu ve özel çocuklar kendileri için hazırlanan özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirdi.
Solmaz, etkinlikteki konuşmasında, özel çocukların, kurulacak spor kulübüyle kendilerine uygun spor branşında sporla bağlantısını güçlendirmek için çalışma başlatacaklarını belirtti.
Özel çocukların aileleriyle de sohbet eden Solmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kemer'de Down Sendromlular İçin Spor Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz iftar yemeği sunuyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, öğrencilerle bir araya gelerek iftar programına katıldı. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise iftar sofralarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak İbrahim Çeçen Vakfı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.
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