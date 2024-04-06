Kemer\'de Hastane Personeline Ramazan Bayramı Öncesi Trafik Eğitimi Verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince, hastane personeline Ramazan Bayramı öncesi trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından, "Bayramda Güvenli Yollar" Projesi kapsamında hastanede düzenlenen eğitime 50 personel katıldı.
Trafikte dikkat edilecek hususlar konusunda eğitim veren ekipler, sürücülere trafik kurallarını anlatan afiş ve broşürler dağıttı.
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