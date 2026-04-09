Antalya Kemer'de İdyros Antik Kenti'nde Otel Projesi ve Arkeolojik Kazılar Tartışma Yarattı

09.04.2026 18:29
Antalya'nın Kemer ilçesinde, eski ClubMed arazisinde inşa edilmesi planlanan 5 yıldızlı otel için yapılan arkeolojik sondaj çalışmaları, yöre halkında endişelere neden oldu. İdyros Antik Kentini koruma hareketi, güvensizlik ve belirsizlik içinde yapılan çalışmalar hakkında şeffaflık çağrısında bulundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, eski ClubMed'in bulunduğu orman arazisi 2068 yılına kadar ÖZAK GYO'ya tahsis edildi ve burada 900 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel inşa edilmesi planlanıyor. İdyros antik kentinin olduğu bölgede yer alan turizme tahsisli arazide, Şubat ayı sonlarında arkeolojik sondaj kazıları başlatıldı, ancak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmaması ve sit alanına kamyon ve iş makinalarının giriş çıkışı yöre halkında endişe uyandırdı.

İdyros Antik Kentine Dokunma Hareketi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, arkeolojik sondaj çalışmasıyla ilgili şeffaflık çağrısında bulunarak, alanda yürütülen çalışma hakkında bilgilendirme olmadığını ve bu belirsizliğin söylentileri tetiklediğini belirtti. Hareket, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurulara yanıt alamadığını ve kazıların içeriğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, arazide tescile konu olabilecek mimari kalıntı bulunmadığını belirtti, ancak bu karar yargıya taşındı. Ayrıca, Arkeologlar Derneği'nin Kasım 2025'te hazırladığı raporda, İdyros antik kentinde yapılan kazılara ait belge ve raporların bilim dünyasına açıklanmadığı ve inşaat sırasında arkeolojik kalıntılar bulunduğu ifade edildi. Koruma amaçlı imar planının güncellenmesine yön vermesi için yapılan sondaj çalışmalarının raporu Koruma Bölge Kurulu'na sunulacak ve yapılaşmaya karar verilecek.

