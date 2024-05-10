Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Bostanlık Koyu yolundaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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