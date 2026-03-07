Kemer'de Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer'de Yangın Paniği

07.03.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kemer'de elektrik malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde elektrik malzemesi satılan iş yerinde başlayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı binaya yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı'ndaki işletmede meydana geldi. Elektrik malzemesi satan iş yerinde başlayan yangında ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde oturan 2'si çocuk 4 kişilik Soydan ailesi komşularının uyarısıyla dışarı çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede ikinci kattaki eve, binaya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev söndürüldü. İş yerinde yanan malzemelerden itfaiye uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya Kemer, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Antalya, Güncel, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:45:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kemer'de Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.