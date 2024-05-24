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Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2,5 dekarlık alan zarar gördü.