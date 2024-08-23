Kemik İliği Kanseri Hastası Sosyal Medyadan Yardım İstedi - Son Dakika
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Kemik İliği Kanseri Hastası Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Kemik İliği Kanseri Hastası Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Kemik iliği kanseri hastası Emine Genç, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunarak zor durumda olduğunu duyurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen Genç, tedavi altına alındı.

23.08.2024 16:18
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Sosyal medyadan kemik iliği kanseri nedeniyle zor durumda olduğunu duyurarak yetkililerden yardım isteyen Emine Genç, tedavi altına alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde yaşayan kemik iliği kanseri hastası 53 yaşındaki Genç, sağlık sorunlarına çözüm amacıyla sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Hasta kadının çağrısı üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri, Genç'in yaşadığı eve giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan kadın, çağrısına hızlıca cevap veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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