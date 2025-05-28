Kemikli Rampaları'nda Barakalar Tehdit Oluşturuyor

Kemikli Rampaları'ndaki barakalar hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de mesire alanını engelliyor

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan önemli güzergahlardan biri olan D-100 Karayolu'nun Karabük'ün Eskipazar ilçesinden geçen Kemikli Rampaları mevkiinde, yol kenarına sürücülerin mola vermesi için kurulan barakalar trafik güvenliğini tehdit ederken, mesire alanını da kullanılamaz hale getiriyor.

Özellikle bayram tatillerinin trafiğin yoğun olduğu 1325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda yol kenarında yer alan bazı barakalar, özellikle yoğun araç trafiğinin yaşandığı saatlerde sürücüler açısından risk oluşturuyor. Yol kenarına gelişigüzel kurulan bu yapılar, sürücülerin görüş açısını daraltırken muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor.

Bölge sakinleri ve sürücüler de yetkililerden barakaların kaldırılması ve mesire alanının yeniden vatandaşların kullanımına sunulması için çalışma yapılmasını talep ediyor.

Kastamonu'dan İstanbul istikametine seyir halindeyken ailesiyle birlikte mola veren Hüseyin Gökdemir mesire alanına daha önce bir tanıdığı vasıtasıyla geldiğini belirterek, aynı güzergahı tekrar kullandığında barakaların olması ve tabelanın bulunmaması nedeniyle alanı bulmakta zorlandığını söyledi.

Mesire alanının çok güzel olduğunu ifade eden Gökdemir, "Atıl duruma dönüşmeye başlamış. Masraf yapılmış ama sonrasında takip edilmemiş. Bu girişlerde kaçak yapılan barakalar var. Buraya girişte bir tabela yok. Kimsenin bilim bilmediği bir yer burası. Halbuki tabela falan olsa yani insanlar buraya gelir oturur. En azından bir dinlenme fırsatları olur. Yani buraya bir bakım yapılması gerekiyor. Ayrıca girişteki kaçak barakaların kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.