Kene Isırığı Kalp Sorunlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Kene Isırığı Kalp Sorunlarına Neden Oldu

Kene Isırığı Kalp Sorunlarına Neden Oldu

Samsun'da kene ısırığı sonucu kalp iltihabı teşhisi konulan hasta, ilaçla tedavi edildi.

15.10.2024 11:47
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Samsun'da kalp atışlarındaki düzensizlik nedeniyle hastanede geçici kalp pili takılan hastanın kene ısırması sonucu kalp iltihabından (lyme karditi) kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı belirlendi. Hasta, kalıcı kalp pili takılmadan ilaçla tedavi edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Adem Karabıçak'ı üç hafta önce bahçesinde fındık toplarken sol kolundan kene ısırdı. Keneyi kolundan koparıp atan Karabıçak, fındık toplamaya devam etti.

Birkaç gün sonra göğsünde ağrı, kalp atışında düzensizlik ve bayılma şikayetleri ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Karabıçak'a Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ anjiyo yaparak geçici kalp pili taktı.

Hastayı sol kolundan üç hafta önce bir böceğin ısırdığı bilgisini alan Doç. Dr. Yenerçağ, hastanın şikayetlerinin asıl kaynağının kene ısırığının da yol açtığı kalp iltihabı (lyme karditi) olduğundan şüphelendi.

Yenerçağ, yaptığı tetkikler sonucunda kalp iltihabını tespit ederek, hastasını ilaç tedavisiyle kalıcı kalp pili takmadan sağlığına kavuşturdu.

Doç. Dr. Yenerçağ, AA muhabirine, Adem Karabıçak'ın acil servise kalp hızının dakikada 20'lere düşmesi, kasılma, baş dönmesi ve bayılma şikayetleri ile başvurduğunu söyledi.

Kalp hızının düşüklüğü ve farklı semptomların da olması nedeniyle hastaya acilen anjiyo yaptıklarını belirten Yenerçağ, "Hastamıza geçici kalp pili taktık. Sonrasında eşinin ve kendisinin 'Üç hafta önce sol kolundan bir böceğin ısırdığını ve bu böcek ısırması sonrasında sol kolunda büyük kırmızı ve ortasında beyaz olan bir lezyon olduğunu' bize söylemesi üzerine bu durumlarda nadir görülen lyme karditi hastalığından şüphelindik." diye konuştu.

"Hastamızın kalp hızı düzeldi, ritimleri normale döndü"

Lyme karditi hastalığının enfekte kenenin insanı ısırması ile görüldüğünü belirten Yenerçağ, hastasında da kene ısırması kaynaklı kalp iltihabı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu bakteri kanda yayılma ile beraber birçok organı tutuyor. Birkaç hafta sonra belli organlardaki tutulum kendini ortaya çıkarıyor. Bizim hastamızda bu öyküyü duyunca lyme hastalığından şüphelendik ve hastaya kalıcı kalp pili takmaktan vazgeçtik. Hastaya teşhis konulması konusunda mikrobiyoloji bölümü ile görüştük. Çok hızlı şekilde tetkikleri yapıldı ve lyme hastası olduğu tanımlandı. Arkasından enfeksiyon hastalıkları bölümü ile birlikte antibiyotik tedavisine başladık. Tedavi başladıktan sonra hastamızın kalp hızı düzeldi, ritimleri normale döndü. Herhangi bir kalp hızında duraksama, gerileme gibi bir şikayeti olmadı. İki hafta süren tedaviden sonra hastayı kalıcı kalp pili takmaya gerek kalmadan taburcu ettik."

Yenerçağ, bölgedeki bazı illerde kene ısırması vakalarının yaz mevsiminde görüldüğüne işaret ederek, "Bu tür durumlarda kene ısırması ile gelen hastalara kalıcı kalp pili takmadan lyme karditi hastalığı tedavisine başlayarak hastalarımızı tedavi edebiliriz." ifadesini kullandı.

Adem Karabıçak ise fındık toplarken kendisini kene ısırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fındık toplarken kolumda bir kaşıntı hissettim. Bizim köyde çok fazla kene olduğu için zehirli kene değildi bizim bildiklerimiz. Önceden koparıp atıyorduk. Tabii bu ondanmış. Biz onu kopardık. Bir zaman sonra kaşıntı oldu, kızarıklık oldu kolumda. Kolum böyle kaşınmaya başladı. Ondan sonra bu göğsüme ağrı gelmeye başladı. Acile başvurduk. Sağ olsunlar doktorlar bizi hemen tedaviye aldılar ve kalp pili taktılar. Doktorum şüphelendi, 'Sizi kene mi ısırdı?' dedi. Ben de 'köyde her zaman ısırıyor ama biz zehirli olduğunu bilmiyoruz.' dedik. Ondan sonra tahliller yapıldı ve kene olduğu ortaya çıktı. Şimdi de tedavimizi olduk, çok şükür iyiyim, her şey yolunda."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kene Isırığı Kalp Sorunlarına Neden Oldu - Son Dakika

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