Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Sinop\'ta Başladı

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Sinop'ta Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler Çalıştayı" başladı.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kentlerin sahip oldukları kültürel mirasları gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevleri olduğunu söyledi.

Kentlerin evrensel değerdeki kültürel miraslarının korunmasını gerektiğini vurgulayan Şeker, bu anlamda "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler" başlığının asrın felaketi olarak adlandırdıkları depremler sonrası çok daha gündemde yer almaya başladığını dile getirdi.

Depremin ardından 11 şehrin yeniden kurulması noktasında bilim insanlarınca, "Nerelerde hata yapmamalıyız, nerelerde hata yaptık ve ne için başımıza buna benzer sorunlar geldi ?" diye değerlendirmeler yapıldığını aktaran Şeker, şöyle devam etti:

"TÜBA olarak üç hafta sonra deprem bölgesinde yaptığımız değerlendirmelerde üniversite kampüslerinin bu tür afetlerde geniş bir alan olarak acıların paylaşılması ve o şehirlerin yeniden inşa edilmesinde ne denli önemli görevler üstlendiğinin altını çizmiştik. Bunun yanında insan temelli gereksinimlerin tamamının gözden geçirilerek yeniden bir yapılandırmanın dirençli ve sürdürebilir şehirler başlığı adı altında ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik. Bu manada şehirlerin aldıkları göçlerle, taşıyamayacakları yüklerle beraber ortaya çıkan konut taleplerinin ihtiyacı karşılamayan vasıflarda, mevzuata uygun olmayan şekilde konaklama ve yerleşim alanlarının şekillendirildiğini görmüş oluyoruz. İnsanın olduğu yerde açık kapılar her zaman bulunmakta ve biz kendi kendimize birçok zararlar oluşturmaktayız. O anlamda elbette her bir yapılan çalışma değerli ama birey olarak, vatandaş olarak, akademisyen olarak, siyasetçi olarak yaptığımız işlerde biz bunu kendimize yapıyoruz ve biz bunu kendimize kullanacağız, bundan bir zarar görürsek de kendimiz zarar göreceğiz şeklinde baştan öz eleştiriyi yerine koyarak sağlam temelli işlerimizi yürütmemiz gerekiyor."

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de konuşmasında üniversite olarak böyle önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kentsel dönüşüm, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir şehirlerde hizmetlere erişim, çevre yönetimi, enerji politikaları ve şehirlerin ekonomik sürdürülebilirliği konularının ele alınacağı çalıştay yarın sona erecek.