Kentsel Dönüşüm Kavgasında Trajik Tamamlanan Anlaşmazlık - Son Dakika
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Kentsel Dönüşüm Kavgasında Trajik Tamamlanan Anlaşmazlık

Kentsel Dönüşüm Kavgasında Trajik Tamamlanan Anlaşmazlık

Üsküdar'da kentsel dönüşüm nedeniyle tapu anlaşmazlığı yaşayan iki akraba arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüşerek bir kişinin ölümüne sebep oldu. Ömer Derici, hayatını kaybeden Talat Derici'yi silahla vurduktan sonra kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

28.01.2025 14:05  Güncelleme: 14:08
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Derya Evren KORKMAZ/İSTANBUL, -ÜSKÜDAR'da kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairede babasının hak sahibi olduğunu öne süren Ömer Derici, akrabası Talat Derici'yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ocak'ta saat 15.10 sıralarında Çengelköy Lekeci Nuri Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Talat Derici ve Ömer Derici arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlık vardı. Ömer Derici, evin tapusunda babasının da hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Derici ile bir süredir tartışıyordu. Eşiyle birlikte yaşadıkları sitenin otoparkına girmek üzere olan Talat Derici'nin yanına gelen Ömer Derici konuyu tekrar tartışmaya başladı. Ömer Derici, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği silahı çıkararak akrabası Talat Derici'yi eşinin yanında vurdu. Saldırının ardından Ömer Derici kaçarken otomobilinden inmeye Talat Derici bir süre sonra yere yığıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Talat Derici yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talat Derici'yi vurduktan sonra kaçan Ömer Derici ise Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırgan Ömer Derici, 'Kasten Öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Üsküdar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşüm Kavgasında Trajik Tamamlanan Anlaşmazlık - Son Dakika

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