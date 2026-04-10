Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu

10.04.2026 12:11
Eski binalarındaki arsa payı farklılıkları, kentsel dönüşümde mağduriyetlere yol açıyor.

TÜRKİYE'de sayıları her geçen gün artan kentsel dönüşüm projeleri, eski binalardaki arsa payı sorununu gün yüzüne çıkardı. Hukukçular, aynı özellikteki dairelerin farklı arsa paylarına sahip olması nedeniyle mağduriyetlere neden olan süreçle ilgili arsa payı düzeltim davalarının mutlaka bina yıkılmadan önce açılması gerektiğine dikkat çekti.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hayati bir zorunluluk haline gelen ve son dönemde sayıları artan kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte, eski binalardaki hatalı ve haksız uygulamalar gün yüzüne çıkıyor. Özellikle 2007 yılı ve öncesinde inşa edilen yapılarda, bağımsız bölümlerin mülkiyet oranını ifade eden arsa payının adil dağıtılmaması, dönüşüm sürecinde büyük sorunlara neden oluyor. Önceki yıllarda müteahhitlerin inisiyatifine bırakılan bu paylar, binanın kat, cephe, metrekare, manzara gibi özelliklerine değil, müteahhitlerin inisiyatifine göre belirleniyordu. 2007 yılında değişen kanunla bu durum ortadan kaldırılırken, bu tarih öncesinde inşa edilen binalardaki hak sahipleri kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyetler yaşıyor. Benzer özellikleri taşıyan mülkiyetler aynı arsa payına sahip olmadığı için kentsel dönüşüm sürecinde aynı haklara sahip olamayan kişiler hak kaybına uğruyor.

AYNI ŞEREFİYEYE SAHİP İKİ DAİRE FARKLI ARSA PAYINA SAHİP

Antalya'da emlakçılık yapan ve sahada bu mağduriyetlerle sıklıkla karşılaştıklarını söyleyen Halit Mert, "Arsa payı mülkiyet hakkının özüdür. Tüketiciler bir yeri alırken aslında arsa payını satın alır. Dolayısıyla bir gayrimenkulün devri işlemleri esnasında arsa payına bakılması gerekir. Türkiye'de 2007 yılından önce özellikle müteahhitlerin beyanına esas şekilde arsa payı dağıtımı yapılıyordu. Müteahhit ne beyan ederse, kat mülkiyeti kurulurken de ona göre paylaştırılıyordu. Dolayısıyla kendine ait dükkan veya dairelere daha fazla arsa payı veren müteahhitler, bunları yarın öbür gün daha fazla fiyata satıyordu arsa payı yüksek diye. Bu durum binalar kentsel dönüşüme gireceği sırada ciddi problemlere sebep oluyor. Aynı katta, aynı şerefiyeye sahip iki farklı dairenin birbirinden farklı arsa payına sahip olduğu kentsel dönüşüm esnasında ortaya çıkıyor. Bu da vatandaşlar arasında ciddi problemlere sebep oluyor" dedi.

'SATIN ALMADAN KONTROL EDİN' UYARISI

Eski tarihli yapılara dikkat çeken Halit Mert, "Biz de sahada sürekli bu durumla karşılaşıyoruz. Kanun 2007'de değişmişti ama 2010'a kadar devam ettiği yerler var. 2010 öncesi gayrimenkullerin arsa payları kontrol edilerek alım yapılırsa, diğer katlardaki diğer mülkiyetlerle aynı hakka sahip olup olmadığı kontrol edilirse vatandaşların mağduriyeti engellenmiş olur" diye konuştu.

'HAKSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Sürecin hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Emrah Taşkın ise kentsel dönüşümün zorunluluk olduğunu, ancak süreçte haksızlıkların ortaya çıktığını söyledi. Taşkın, "Tabi ülkemiz bir deprem ülkesi. Dolayısıyla kentsel dönüşüm ihtiyaç olmanın ötesinde hayatta kalmak için mutlak yapılması gereken bir işlem. Ancak kentsel dönüşümün, mülkiyet hakkını gasbetmeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Geçmiş yıllarda müteahhitlerin beyanıyla arsa payları belirlendiği için bazı haksızlıklar ortaya çıkıyor. Şöyle ki; sizin taşınmazınız deniz gören bir cephede olabilir, metrekare olarak çok geniş bir daire olabilir. Ancak arsa payınız düşükse siz kentsel dönüşüm sonrasında hak ettiğinizden daha düşük bir daireye, daha düşük bir alana sahip oluyorsunuz" dedi.

'BİNA YIKILMADAN DAVA AÇILMASI ŞART'

Vatandaşların bu tür durumlarda dava açması gerektiğini belirten Taşkın, "Bunun önüne geçmek adına vatandaşlarımız tapuya giderek binalarının yönetim planlarını alıp burada arsa paylarıyla diğer daireleri ve kendi dairelerini karşılaştırabilir. Bu karşılaştırma neticesinde şayet arsa paylarında eksiklik olduğunu, şerefiyeye uygun olmadığını tespit ederlerse de Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3'üncü maddesine dayalı olarak Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmak suretiyle arsa payının düzeltilmesini talep edebilir. Ancak bu davayı açarken vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Burada bir tespit yapılması lazım, bu tespitin yapılabilmesi için de binanın ayakta olması lazım. O yüzden bina yıkılmadan mutlak surette bu davanın açılması gerekiyor. Eski tarihlerde müteahhit beyanıyla bu işlemler yapıldığı için daire alırken veya mevcut daireler açısından her vatandaşımızın bunu kontrol etmesinde fayda görüyoruz" diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera:/ANTALYA,

Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık
Orhan Miroğlu ’Hadise’leri karıştırdı Bomba yanıttan sonra açıklama geldi Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
