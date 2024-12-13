Kentsel dönüşümde büyük değişiklik yürürlüğe girdi

Güncel

Bu sözleri Meclis\'te kimse beklemiyordu

Suriye\'yi neden işgale başladılar? Başbakanlık ofisinden açıklama var

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yapı yaklaşık maliyet bedeli üzerinden alınan teminat oranı yüzde 10'dan yüzde 6'ya indirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında şirketlerin yapı yaklaşık maliyet bedeli üzerinden ödeyeceği zorunlu teminat oranı yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürüldü.