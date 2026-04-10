Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Binalara Zarar Verdi, Kiracılar Korku Yaşadı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 8 katlı binanın çalışmaları, çevredeki binalara zarar verdi. Yıkım sırasında, yan apartmanda kiracı olarak oturan Dilara Nur Tuna'nın evinin mutfak duvarı yıkıldı, yatak odasının camları kırıldı ve alt komşunun balkon duvarı hasar gördü. Duvarın yıkıldığı an mutfakta bulunan Dilara Nur Tuna ve ablası, deprem olduğunu düşünerek korkuyla aşağı indi.

Dilara Nur Tuna, olay anında evin sürekli sallandığını ve sesler geldiğini, bu nedenle çok korktuklarını anlattı. Yıkımın ayın 6'sından beri devam ettiğini belirterek, evlerinin artık yaşanamaz hale geldiğini ve evsiz kaldıklarını ifade etti. Yetkililerin masrafları karşılayacaklarını söylediğini, ancak psikolojik yıkımın telafi edilemeyeceğini vurguladı. Anneannesi Şenel Ünder ise yetkililerin belirsizlik içinde bıraktığını, can güvenliği endişesi yaşadıklarını ve durumun bir an önce çözülmesini istediklerini söyledi. Daha önce de yıkım sırasında bir dükkânın duvarı yıkılmış, esnaf tepki göstermişti.