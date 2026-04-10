Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Binalara Zarar Verdi, Kiracılar Korku Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Binalara Zarar Verdi, Kiracılar Korku Yaşadı

10.04.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle süren yıkım çalışmaları, çevredeki binalara zarar verdi. Yıkım sırasında bir apartmanın mutfak duvarı yıkılırken, kiracılar evsiz kaldı ve can güvenliği endişeleri yaşandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 8 katlı binanın çalışmaları, çevredeki binalara zarar verdi. Yıkım sırasında, yan apartmanda kiracı olarak oturan Dilara Nur Tuna'nın evinin mutfak duvarı yıkıldı, yatak odasının camları kırıldı ve alt komşunun balkon duvarı hasar gördü. Duvarın yıkıldığı an mutfakta bulunan Dilara Nur Tuna ve ablası, deprem olduğunu düşünerek korkuyla aşağı indi.

Dilara Nur Tuna, olay anında evin sürekli sallandığını ve sesler geldiğini, bu nedenle çok korktuklarını anlattı. Yıkımın ayın 6'sından beri devam ettiğini belirterek, evlerinin artık yaşanamaz hale geldiğini ve evsiz kaldıklarını ifade etti. Yetkililerin masrafları karşılayacaklarını söylediğini, ancak psikolojik yıkımın telafi edilemeyeceğini vurguladı. Anneannesi Şenel Ünder ise yetkililerin belirsizlik içinde bıraktığını, can güvenliği endişesi yaşadıklarını ve durumun bir an önce çözülmesini istediklerini söyledi. Daha önce de yıkım sırasında bir dükkânın duvarı yıkılmış, esnaf tepki göstermişti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Binalara Zarar Verdi, Kiracılar Korku Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:55:37. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Binalara Zarar Verdi, Kiracılar Korku Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.