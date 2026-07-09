Kenya, 80 Vatandaşını Güney Afrika'dan Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenya, 80 Vatandaşını Güney Afrika'dan Tahliye Etti

09.07.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya, Güney Afrika'dan 80 vatandaşını tahliye ederek en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Kenya hükümeti, Güney Afrika'dan 80 vatandaşını tahliye ederek, ülkedeki geri dönüş programının başlamasından bu yana tek seferde gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonunu düzenledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Devlet Dairesi (SDDA) ile Pretoria Büyükelçiliğinin koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında tahliye edilen 80 Kenyalı, çarşamba gecesi Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Tahliye edilenler arasında çocuklar ile öncelikli değerlendirilen ve özel desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar da yer aldı.

Ülkeye dönenler, Devlet Diaspora İşleri Devlet Dairesi ekipleri tarafından havalimanında karşılandı.

Yetkililer, geri dönen vatandaşlara aileleriyle buluşturulmadan önce psikososyal destek sağlandığını ve bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını aktardı.

Son tahliye operasyonu, Güney Afrika'dan şimdiye kadar tek seferde ülkeye getirilen en kalabalık Kenyalı grubunu oluşturdu.

Kenya makamları, Güney Afrika'dan dönmek isteyen vatandaşlara yönelik geri dönüş programını sürdürdüklerini, özellikle çocuklar ve diğer hassas durumdaki kişilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Kenya hükümeti, geri dönüş programı kapsamında Güney Afrika'daki vatandaşlarını tahliye etmeye 28 Haziran'da başlamıştı. Son 80 kişinin tahliyesiyle program kapsamında yurda dönenlerin sayısı 422'ye ulaştı

Güney Afrika'da nisan ayından bu yana artan düzensiz göçmen karşıtı gösteriler ve yabancı düşmanlığına bağlı şiddet olayları nedeniyle birçok Afrika ülkesi vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Mozambik, Gana, Malavi ve Nijerya da vatandaşları için tahliye ve gönüllü dönüş programları başlattı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Politika, Güncel, Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, 80 Vatandaşını Güney Afrika'dan Tahliye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:14:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kenya, 80 Vatandaşını Güney Afrika'dan Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.