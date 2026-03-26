Kenya'da 32 Ceset Bulundu

Kenya'nın Kericho eyaletinde, aralarında çocukların da bulunduğu, 32 cesedin gömülü olduğu toplu mezar tespit edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kericho'da polis yetkililerinin hafta sonu gizli bir gömü yeri ihbarı almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Başlangıçta 14 cesedin yer aldığı değerlendirilen bölgede, 32 ceset bulundu. 7 yetişkin ve 25 çocuğun cesetlerinin çuvallara konulduğu tespit edildi.
Yetkililer, çocuk cesetlerinin arasında yenidoğanların da yer aldığını aktardı.
İlk bulgular, bazı cesetlerin hastanelerden veya morglardan gelmiş olabileceğini gösterdi.
