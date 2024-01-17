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Kenya'da açlık tarikatı lideri ve 30 zanlı akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek - Son Dakika
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Kenya'da açlık tarikatı lideri ve 30 zanlı akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek

Kenya'da 429 kişinin ölümüne neden olan 'açlık tarikatı' lideri Paul Mackenzie ve 30 zanlının, yargılanma öncesinde akıl sağlığı kontrolünden geçirilmesine karar verildi. Mackenzie ve suç ortakları, cinayet, terör ve işkence gibi suçlamalardan yargılanacak. Mackenzie, suçlamaları reddediyor ve ölümlerden sorumlu olduğunu kabul etmiyor.

Kenya\'da açlık tarikatı lideri ve 30 zanlı akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek
17.01.2024 - 16:57,
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Kenya'da 429 kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie ve 30 zanlının, yargılanma öncesinde akıl sağlığı kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 429 kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı" lideri Mackenzie ile 94 suç ortağı yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savcılar, Mackenzie ve 30 şüphelinin akıl sağlığı kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 6 Şubat'ta görülmesine karar verdi.

Zanlılar, cinayet, terör ve işkence gibi suçlamalardan yargılanacak.

Mackenzie, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve ölümlerden sorumlu olduğunu kabul etmiyor.

Nisan 2023'de Mackenzie hakkında soruşturma açıldı

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'de kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 95 kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kenya'da açlık tarikatı lideri ve 30 zanlı akıl sağlığı kontrolünden geçirilecek - Son Dakika
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