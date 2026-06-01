Kenya'da Ebola Karantina Merkezi Protestosu

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD vatandaşları için Laikipia Hava Üssü'nde kurulması planlanan Ebola karantina merkezi Kenyalı gençler tarafından protesto edildi.

Göstericiler Laikipia Hava Üssü'nün girişine yürüyerek sloganlar attı ve tesise yönelik tepkilerini dile getirdi.

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, dün yaptığı açıklamada, karantina merkezinin yalnızca ABD vatandaşlarına değil, herkese hizmet vereceğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 28 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin Kenya'nın Ebola hazırlık çalışmalarına 13,5 milyon dolar katkı sağlamayı planladığını söylemişti.

Kenya Yüksek Mahkemesi kararı geçici olarak durdurmuştu

Kenya'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgını kapsamında "virüse maruz kalan ABD vatandaşları için karantina tesisi kurmayı kabul ettiği" yönünde haberler çıkmıştı.

Nairobi merkezli sivil toplum kuruluşu Katiba Enstitüsü, haberlerin ardından konuyla ilgili dava açmıştı.

Kenya Yüksek Mahkemesi de ABD vatandaşlarının Ebola nedeniyle karantinaya alınması amacıyla kurulması planlanan tesise ilişkin hükümet girişimini geçici olarak durdurmuştu.

İhtiyati tedbir kararı alan mahkeme, davanın esası görüşülene kadar ABD veya başka bir yabancı hükümetle bağlantılı herhangi bir Ebola karantina ya da tedavi tesisinin Kenya'da kurulmasını, işletilmesini veya kullanılmasını yasaklamıştı.

Yüksek Mahkemenin, tarafların savunmalarını dinledikten sonra söz konusu düzenlemenin anayasal çerçeve ve halk sağlığı çerçevesine uygun olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.

Tesis, kamuoyu tartışmalarına yol açtı

Tesis, Kenya'nın uluslararası sağlık krizlerine müdahalede üstleneceği rol ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda ülkede kamuoyu tartışmalarına yol açtı.

Mevcut salgınla bağlantılı doğrulanmış Ebola vakası bildirilmeyen Kenya'da, sağlık makamları, ülkenin bölgesel ulaşım ağı ve önemli bir transit merkezi olması nedeniyle tarama ve hazırlık uygulamalarını sürdürüyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.