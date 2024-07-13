Kenya'da Eş-Şebab Terör Örgütüyle Çatışmada 4 Polis Hayatını Kaybetti

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Kenya'da Eş-Şebab terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Somali ile Etiyopya sınırındaki Mandera bölgesinde, Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin güvenlik güçlerine pusu kurmasının ardından çatışma çıktı.

Sabah saatlerinde çıkan çatışmada, 4 polis hayatını kaybetti, 6 polis yaralandı. 5 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü çatışmanın ardından bölgeye güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den bu yana Somali'ye destek verirken örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenliyor.