Kenya'da Polis Karakoluna Bombalı Saldırı: 3 Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da Polis Karakoluna Bombalı Saldırı: 3 Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kenya'nın kuzeydoğusunda bulunan Mandera kasabasında bir polis karakolunun yakınındaki otelde düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü polis memuru olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar da bulunuyor ve bazıları başkent Nairobi'ye sevk edilecek. Saldırıyı üstlenen olmazken, yetkililer terör örgütü Eş-Şebab'ı sorumlu tutuyor.

26.03.2024 13:19
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Kenya'nın kuzeydoğusunda bir polis karakolunun yakınındaki otelde düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü polis memuru 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, dün, Somali sınırındaki Mandera kasabasında bir karakolun yakınındaki otelde patlama meydana geldiğini belirtti.

Açıklamada, patlamada 3'ü polis memuru 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların da olduğu kaydedildi.

Polis, otelde kalabalık bir grubun kahvaltı yapmak üzere toplandığı sırada el yapımı bombanın infilak ettiğini aktardı.

Mandera polis şefi Samwel Mutunga, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu ve başkent Nairobi'ye nakledileceklerini ifade etti.

Yetkililer, saldırıdan terör örgütü Eş-Şebab'ı sorumlu tutarken örgüt, saldırıyı üstlenmedi.

Kaynak: AA

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