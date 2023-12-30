Kenya\'da silahlı suç örgütlerine operasyon: 4 ölü

Kenya'da sivillere saldırı düzenleyen silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü.
Yerel basındaki haberlere göre Kenya polisi, ülkenin kuzeyindeki Samburu bölgesinde sivilleri hedef alan silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi öldürülürken güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında çıkan çatışmada bazı grup üyeleri kaçtı.
Kaçanların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Samburu'da silahlı kişilerce düzenlenen saldırılar nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.
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