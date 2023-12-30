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Kenya'da silahlı suç örgütlerine operasyon: 4 ölü - Son Dakika
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Kenya'da silahlı suç örgütlerine operasyon: 4 ölü

Kenya polisi, ülkenin kuzeyindeki Samburu bölgesinde sivilleri hedef alan silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi öldürülürken bazı çete üyeleri kaçtı. Kaçanların yakalanması için operasyon başlatıldı. Samburu'da silahlı kişilerce düzenlenen saldırılar nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Kenya\'da silahlı suç örgütlerine operasyon: 4 ölü
30.12.2023 - 11:47,
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Kenya'da sivillere saldırı düzenleyen silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre Kenya polisi, ülkenin kuzeyindeki Samburu bölgesinde sivilleri hedef alan silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi öldürülürken güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında çıkan çatışmada bazı grup üyeleri kaçtı.

Kaçanların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Samburu'da silahlı kişilerce düzenlenen saldırılar nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Kaynak: AA
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