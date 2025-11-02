Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü - Son Dakika
Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü

Kenya\'da Toprak Kayması: 26 Ölü
02.11.2025 19:20
Kenya'da meydana gelen toprak kaymasında 26 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi kayıp.

Kenya'nın Elgeyo Marakwet East vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Kenya, sel felaketi ile boğuşuyor. Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün, ülkenin Elgeyo Marakwet East vilayetinde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

TOPRAK KAYMASINDA BİLANÇO AĞIR

Murkomen, olayda 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Olay nedeniyle 25 kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Murkomen, bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Murkomen, etkilenen ailelere daha fazla gıda ve gıda dışı yardım ulaştırmak için hazırlıkların devam ettiğini, ordu ve polis helikopterlerinin ulaşıma yardımcı olmak için hazır beklediğini söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü - Son Dakika
