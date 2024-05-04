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- Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 219'a yükseldi

NAİROBİ - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 219'a, yaralı sayısının da 164'e yükseldiği duyuruldu. Ayrıca 72 kişinin kayıp durumda olduğu, 194 bin 305 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "33 noktada yoğun yağış beklendiğinden alçak ve nehir kenarındaki bölgelerde sele karşı daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Batı Pokot, Embu, Machakos, Makueni ve Nakuru'da toprak kaymalarında artış olduğu belirtildi. Kenya Kızıl Haç tarafından yapılan açıklama ise sel nedeniyle 8 bin 565 hayvanın telef olduğu, 36 bin 344 dönüm tarım arazisinin, 46 yolun hasar gördüğü aktarıldı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Ülkemizin yaşadığı benzeri görülmemiş sel krizi, çevremizi korumadaki başarısızlığımızın doğrudan bir sonucudur ve iklim değişikliğinin acı verici etkilerine yol açmaktadır. İklim değişikliğinin varoluşsal tehdidiyle yüzleşmediğimiz sürece ülkemiz uzun bir süre bu döngüsel krizin içinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Daha fazla yağış bekleniyor

Hidaya Fırtınası'nın yarına kadar ülkeye ulaşması, birçok bölgede şiddetli yağışların devam etmesi, alçak bölgelerde su baskınlarının yaşanması bekleniyor. Yetkililer ve yardım kuruluşları, giderek daha fazla yolun hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelere erişimin kısıtlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.