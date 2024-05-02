Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla'nın yerine Charles Muriu Kahariri getirildi.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ogolla'nın yardımcısı olarak görev yapan Korgeneral Kahariri'nin genelkurmay başkanı olarak atandığını duyurdu.
Kenya'da 18 Nisan'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralı kurtulmuştu.
Kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Kenya Genelkurmay Başkanı'nın yerine yeni atama yapıldı - Son Dakika
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