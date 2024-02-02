Kenya\'nın başkentinde gaz patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü

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NAİROBİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde gaz patlaması sonucu meydana gelen yangın yerinde çalışan itfaiyeciler, 2 Şubat 2024.

Bir yetkilinin Cuma sabahı yaptığı açıklamaya göre Kenya'nın başkentinde gaz patlaması sonucu meydana gelen yangında en az 3 kişi öldü, 280 kişi de yaralandı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, Perşembe günü yerel saatle 23.30 sularında başlayan yangının, gaz tüpleriyle yüklü bir kamyonun patlayarak büyük bir alev topuna yol açtığını ve bu alev topunun bir depoya ve yakındaki bir mahalleye yayıldığını söyledi. (Fotoğraf: Joy Nabukewa/Xinhua)