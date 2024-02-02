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Kenya'nın başkentinde gaz patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Kenya'nın başkentinde gaz patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü

Kenya\'nın başkentinde gaz patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde meydana gelen gaz patlaması sonucu çıkan yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 280 kişi ise yaralandı. Yangının, gaz tüpleriyle yüklü bir kamyonun patlamasıyla başladığı ve alevlerin bir depoya ve yakındaki bir mahalleye yayıldığı belirtildi.

02.02.2024 17:40
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NAİROBİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde gaz patlaması sonucu meydana gelen yangın yerinde çalışan itfaiyeciler, 2 Şubat 2024.

Bir yetkilinin Cuma sabahı yaptığı açıklamaya göre Kenya'nın başkentinde gaz patlaması sonucu meydana gelen yangında en az 3 kişi öldü, 280 kişi de yaralandı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, Perşembe günü yerel saatle 23.30 sularında başlayan yangının, gaz tüpleriyle yüklü bir kamyonun patlayarak büyük bir alev topuna yol açtığını ve bu alev topunun bir depoya ve yakındaki bir mahalleye yayıldığını söyledi. (Fotoğraf: Joy Nabukewa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Kenya'nın başkentinde gaz patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika
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