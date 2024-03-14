Kenyalı Dr. Muhidin Hassan İbrahim Türkiye\'de hastaları tedavi ediyor

Kenyalı Dr. Muhidin Hassan İbrahim, çok sevdiği mesleğine adım attığı Türkiye'de hastaları tedavi ediyor.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 32 yaşındaki İbrahim, pratisyen hekim olarak görevini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalında yürütüyor.
Hem üniversitede doktora eğitimini sürdüren hem de poliklinikte hastalarını muayene eden Dr. İbrahim, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyledi.
Mesleğini severek yaptığını belirten İbrahim, "Trakya Üniversitesini çok seviyorum. Hem burada olmaktan hem de çalışmaktan memnunum. Türkiye'ye 2012'de geldim. Benim hayalim doktor olmaktı. Türkiye'de eğitim ve olanaklar çok iyi olduğu için buraya geldim. Eğitimimi ilerletmek ve kariyerim için Türkiye'de kalma kararı aldım. 2,5 yıldır Trakya Üniversitesinde çalışıyorum." dedi.
Kenya'dan Türkiye'ye gelip tıp, mühendislik, ekonomi gibi bölümleri okuyan arkadaşları sayesinde Türkiye'de eğitim görmeyi seçtiğini dile getiren İbrahim, 12 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve burayı vatanı gibi gördüğünü anlattı.
Trakya şivesine alıştı
Orta Amerika, Arap, Balkan ve Afrika ülkelerinden öğrencilerin eğitim kalitesi açısından Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan İbrahim, "Türkiye'de eğitim çok iyi olduğu için bunu düşünerek tercih ettim. Türkiye'de kalmak istiyorum. Şu ana kadar çok memnun kaldım. Türkiye'yi seviyorum. Ailem başkent Nairobi'de, arada onları ziyarete gidiyorum. Onlar da Türkiye'yi yakından takip ediyorlar. Başarımı görüp okumak için Türkiye'ye gelen arkadaşlarım da oluyor. Hem tıp hem de mühendislik eğitimi için gelen arkadaşlarım var." diye konuştu.
Poliklinikte hastaların kendisini gördüğünde şaşırdığını ancak Türkçe konuşmaya başlayınca alıştıklarını anlatan İbrahim, hastaların şikayetini anlatırken "abe" ve "be ya" kelimelerinin kullandığını, buna da uyum sağladığını dile getirdi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Akdere de Dr. İbrahim'in ekibe kısa sürede uyum sağladığını dile getirdi.
Kenya'da daha az yapılan ameliyatları İbrahim'e öğrettiklerini ifade eden Akdere, "Bu konuda biz de yetersiz kalırsak yurt dışına gönderip eğitimlerini tamamlamasını sağlayacağız. İbrahim'in buradaki eğitim süreci bittikten sonra da iletişimimiz devam edecek. Uluslararası programlar planladık kendisi de katılacak bunlara." diye konuştu.
Akdere, Dr. İbrahim'e her zaman destek vereceklerini vurguladı.
İbrahim'in kapalı cerrahide çok önemli ameliyatlar öğrendiğini anlatan Akdere, "Üniversite hastanemizde çok ileri teknolojilere sahibiz, bu konuda en büyük eksiğimiz robotik cerrahimizin olmaması. İstanbul'da bu var ama Trakya'daki hastaların buna ulaşmasını isteriz." dedi.
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