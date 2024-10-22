Kepez'de Ağılda Yangın: 50 Hayvan Telef Oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yavuz Selim Mahallesi, 6105 Sokak'ta, Ayfer Yavuz ve oğlu Yasin Yavuz'a ait bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu, ağıl kullanılamaz hale geldi.