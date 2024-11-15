Kepez\'de Bahçeden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Kütükçü Mahallesi, 2961 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir evin bahçesinden kokular gelmesi nedeniyle durumu Kepez Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, uyarılara rağmen evindeki ve bahçesindeki çöpleri toplanmayınca zabıta ve polis gözetiminde temizlik çalışması yaptı.

Konuttan 3 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çöplerden arındırılan evi, ilaçlama yaparak, dezenfekte etti.